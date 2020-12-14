В тюменской больнице появятся новые электрокардиографы. Фото: pixabay.com

Тюменская областная больница № 2 получит пять новых электрокардиографов. Дело в том, что пациенты с коронавирусом часто страдают осложнениями сердечно-сосудистой системы, потому ЭКГ им делают регулярно. Таким образом, более современные аппараты позволят получать данные в цифре, а не на бумаге, что снижает возможность распространения инфекции.

– В такое непростое время помогать врачам особенно необходимо – это вопрос здоровья, а в некоторых случаях и жизней людей. Причем как пациентов, так и медиков. Дополнительный транспорт мы будем предоставлять до тех пор, пока у больницы есть потребность в этом. Окажем помощь и с приобретением пяти новых электрокардиографов, – заявил депутат Госдумы Николай Брыкин.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Артюхова, который также посетил больницу, он сделает подарок трём многодетным семьям из числа медицинских работников ОКБ № 2 – ноутбуки Их вручат накануне Нового года.

Главный врач медучреждения Роман Паськов отметил, что пандемия усложнила и без того непростой, круглосуточный процесс оказания помощи больным.

– Но мы справились и в короткие сроки перераспределили потоки пациентов, изменили процесс оказания медпомощи, увеличив его эпидемиологическую безопасность. Сделать это удалось в том числе и благодаря разносторонней поддержке, – отметил главврач.