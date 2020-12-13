Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 декабря 2020 года увеличилось на 173 человека Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом на 13 декабря 2020 увеличилось на 173 человека. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 20402 человека.

Также за прошедшие сутки 171 человек выздоровел (за весь период – 19126 человек). В число заболевших вошли 16 детей. 13 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. 3175 человек остаются под медицинским наблюдением, 2269 человек находятся на перевахтовке.

Всего с начала пандемии в Тюменской области умер 161 пациент с коронавирусом.