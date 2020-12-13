В Тюменской области появится один из первых в России карбоновых полигонов Фото: pixabay.com

Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ (научно-образовательный центр), куда входят Тюменская область, Югра и ЯНАО, одним из первых в России включен в программе Минобрнауки России по созданию карбоновых полигонов.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, активная фаза развития программы по карбоновым полигонам начнется в 2021 году.

- Это будут территории разных климатических поясов, с разными ландшафтами. Всего в программе планируется участие 10-12 регионов, часть из них уже определена. Важное условие участия региона в нашем большом проекте – заинтересованность главы субъекта и ректоров вузов, - отметил он.

Он подчеркнул, что изменение климата, в том числе вопрос углеродного баланса, становится все более актуальным.