Ишимские врачи спасли ногу дальнобойщика, который ушиб большой палец Фото: pixabay.com

Врачи ишимской областной больницы № 4 дважды за год спасли 44-летнего дальнобойщика. Пять месяцев назад ему сделали стенирование коронарной артерии, а теперь пришлось спасать его ногу.

Год назад он сильно ушиб большой палец ноги, который долго не заживал. Нога всё больше болела, но за помощью мужчина обратился только тогда, когда мог пройти всего сто метров. Диагностика показала, что всё дело в сосудах, мужчине грозила ампутация ноги.

По словам рентгенэндоваскулярного хирурга ОБ № 4 Ольги Трощагиной, пульсация на правой нижней конечности на тот момент не определялась.

– Чтобы восстановить кровоток, потребовалось около четырех часов. Именно столько длилась высокотехнологичная операция. Всё это время пациент был в сознании, вмешательство проводилось под местным обезболиванием, – рассказала Ольга Трощагина.

Мужчине установили 22-сантиметровый стент. А ещё в область правой общей бедренной артерии, где активно сжимается и изгибается сосуд во время работы тазобедренного сустава, установили специальный периферический самораскрывающийся нитиноловый стент. Он не деформируется и принимает свою первоначальную форму после сгибания, что позволит пациенту вести активный образ жизни. Уже следующим утром пациент смог самостоятельно ходить.