В Голышманово для многодетных семей собирают корзины сгущенки Фото: pixabay.com

В Голышманово проходит традиционная акция «Щедрый вторник», организованная комитетом образования. Жители приносят в администрацию сгущенку, которую потом отдадут многодетным и малообеспеченным семьям. Она долго хранится, вкусная, да и детишки будут рады полакомиться этой вкусняшкой.

Как рассказали в Комитете образования Голышмановского округа, в 2018 году было собрано 113 банок сгущенки, в 2019-м – свыше 500 штук. Например, детский сад «Аленушка» уже не первый год приносит сгущенку, и этот год – не исключение.

- Наш коллектив всегда откликается на такие благотворительные мероприятия, чтобы помочь малообеспеченным и многодетным семьям. В этом году тоже решили принять участие в акции, – цитирует представителей детсада «Вслух.ру».

Родители воспитанников «Аленушки» вяжут теплые вещи для «Щедрого вторника», а на днях родители сдали продукты и бытовую химию для «Корзины добра».