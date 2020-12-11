На улице Свободы в Тюмени реконструируют водовод. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Тюменский водоканал приступил к строительно-монтажным работам на улице Свободы. От улицы Затюменская до улицы Казанская будет реконструировано 420 метров водовода диаметром тысяча миллиметров.

– Участок водовода эксплуатируется уже более 45 лет. Труба из современных полимерных материалов прослужит полвека. Таким образом, абоненты на долгие годы забудут об аварийных отключениях водоснабжения из-за утечек на этой трубе, – пообещал исполняющий обязанности директора по производству «Росводоканал Тюмень» Максим Мошкин.

В компании уточнили, что реконструкция водовода и водопроводной камеры завершится в марте. В июне специалисты водоканала снова вернутся на улицу Свободы, чтобы положить на месте проведения работ новый асфальт и восстановить нарушенное благоустройство.