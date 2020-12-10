В Тюмени стало грязно из-за теплой погоды и несанкционированных парковок. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени стали жаловаться на грязные дороги. Чаще всего горожане причиной тому называют рассыпание дорожниками соли, однако в администрации на этот счет свое мнение. Ведомство обвиняет погоду и автомобилистов.

– На улице стоит теплая погода. Нет промерзания грунта, ситуация напоминает весеннюю, когда идет таяние снега. При этом на улице высокая влажность, и асфальтированная дорога становится мокрой. Еще одна причина образования грязи на городских улицах – истирание верхнего слоя асфальтобетонного покрытия под воздействием шипованных шин. Также вынос грязи происходит с мест несанкционированных парковок, зачастую наши автомобилисты паркуются на газонах, – объяснили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

По информации ведомства, дорожники не посыпают улицы солью с 29 ноября. Реагенты применяются перед снегопадом, чтобы избежать гололедицы, и при угрозе возникновения стекловидного льда, который появляется при резком перепаде температур.

Согласно данным метеостанции, в областной столице в ноябре выпало 65% месячной нормы осадков, в декабре их вообще не было, как и сильных колебаний температуры. Таким образом, в декабре применять ПГМ не было необходимости.