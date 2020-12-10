В Тюмени все автобусы «позеленеют» к 2023 году. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени планируют все автобусы привести в единую цветовую гамму к 2023 году. О новых требованиях, которые предъявлены к перевозчикам, рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов. Контракты вступают в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 31 декабря 2023-го.

– Чтобы сделать транспорт удобнее для всех пассажиров, планируется закрепить не менее одного автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения. Максимальный возраст автобусов среднего, большого, особо большого классов составит не более 10 лет, малого класса – семь лет. Кроме того, количество транспортных средств на природном газе, газовых смесях или электрической энергии с 1 января 2021 года должно составлять не менее 15 % от общего количества задействованных автобусов, – сообщил Ташланов.

Также стало известно, что с 2022 года во всех автобусах появятся видеомониторы, где будет дублироваться информация об остановочных пунктах. Кроме того, в новых контрактах предусмотрено повышение ответственности перевозчиков в выполнении утренних и вечерних рейсов, усилена ответственность как в части поддержания опрятного внешнего состояния автобусов, так и автобусных салонов.