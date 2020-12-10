В Тюмени отремонтируют знаменитый дом-"муравейник". Фото: Вадим Бегун

В Тюмени обновят фасад знаменитого дома-«муравейника», который находится на улице Республики, 92. Здание вошло в список домов на гостевых улицах, нуждающихся в обновлении.

Работа будет проводиться параллельно с программой капитальных ремонтов, но ее реализация запланирована за счет средств городского бюджета. Сейчас управляющая компания организует подготовку технического задания и сметной документации на разработку проекта.

Уже есть первоначальный эскиз фасада дома, однако он может быть изменен, если того пожелают жильцы. Кроме того, необходимо согласовать эскиз с администрацией Тюмени.

Отметим, что гостевыми улицами стали улицы Республики, Ленина, Водопроводная, Комсомольская, частично Осипенко. На них расположено около двухсот домов, требующих обновления фасадов. На капитальный ремонт предусмотрена субсидия, порядок предоставления которой одобрен в начале года, передает «МегаТюмень».