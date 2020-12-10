Тюменка отсудила у УК 200 тысяч рублей на ремонт квартиры после потопа. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени жительница Центрального района долго не могла получить деньги от управляющей компании, из-за которой в ее квартире произошел потоп. Организация задолжала горожанке порядка двухсот тысяч рублей на восстановление двух комнат и санузла, однако руководство не торопилось с выплатой.

– Исполнительный лист поступил в отделение по взысканию задолженностей с юридических лиц. Представители управляющей компании были уведомлены и предупреждены об обязательствах перед взыскательницей и последствиях при их неисполнении, – отметили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что УК запретили регистрировать транспорт. После того как руководитель компании узнал об этом, вся необходимая сумма была принудительно переведена на счет тюменки.