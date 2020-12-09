«Била ногами, за волосы выкидывала босых на улицу». Тюменка пять лет истязала малолетних дочек

Тюменка пять лет истязала малолетних дочек. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины, которая истязала двух дочерей, 9 и 11 лет. Унижения продолжались на протяжении пяти лет.

Как рассказали следователи, местная жительница у себя дома в одном из населенных пунктов Тюменского района с 2015 года по сентябрь 2020-го систематически истязала дочерей за малейшие провинности. Например, агрессию вызывали ошибки, допущенные детьми при выполнении домашнего задания.

– Несколько раз зимой мать, схватив за волосы, выкидывала девочек босых и без верхней одежды в снег на улицу, обзывая их при этом. Кроме того, била руками, ногами, различными предметами, – сообщили подробности дела в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты осмотрели место происшествия, допросили потерпевших и свидетелей. Проведены судебно-медицинские экспертизы, у свидетеля изъяты и приобщены к делу видеозаписи с истязаниями. Сейчас в суде рассматривается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав. Дети находятся у родственников, с ними работают психологи. Злоумышленница по ходатайству следователя заключена под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После этого его передадут в суд для рассмотрения по существу.