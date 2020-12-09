В Тюмени дошкольников обучат финансовой грамотности. Фото пресс-службы департамента образования администрации города Тюмени.

В Тюмени открыли новый корпус детского сада № 146. Здесь проводить время будут маленькие жители Восточного округа.

Трехэтажное здание строители возвели менее чем за год. Объект уже сдан в эксплуатацию, получена лицензия на ведение образовательной деятельности. Отметим, что помещения детсада оснастили современным оборудованием, мебелью и инвентарем.

– Штат нового корпуса полностью укомплектован. В учреждение приняты 68 сотрудников: это педагогические работники, вспомогательный персонал, узкие специалисты – психолог, логопед, музыкальный работник, инструктор физической культуры. Большая часть педагогических кадров детского сада – молодые специалисты, – рассказала заведующая дошкольным учреждением Елена Торопыгина.

Она отметила, что малыши будут укреплять здоровье в просторном спортивном зале, а в легостудии постигать азы робототехники. Дошкольников старших и подготовительных групп обучат финансовой грамотности. Конечно, в игровой форме.

По информации пресс-службы департамента образования администрации города Тюмени, новый детский сад в микрорайоне Суходолье – третий из открывшихся в Восточном административном округе в 2020 году. Всего с начала текущего года в Тюмени введено в эксплуатацию 5 новых зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений.