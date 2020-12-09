«Держим на особом контроле». В Тюмени общественники просят разобраться с задержанием волонтеров

В Тюмени общественники просят разобраться с задержанием волонтеров. Фото: pixabay.com

Тюменские общественники просят прокурора и главного полицейского региона разобраться в ситуации с задержанием волонтеров в приюте для бездомных животных «Лучший друг». Сами они держат этот вопрос на особом контроле.

Инцидент произошел 3 декабря, когда сотрудник прокуратуры приехала с проверкой в приют. Ее попросили дождаться руководителя, так как о проверке никто ничего не знал. Однако женщину такое предложение не устроило, она вызвала полицейских. Те с помощью кувалды и монтировки сломали ограждение, задержали добровольцев и доставили их в отделение. Никаких объяснений по поводу предъявленных обвинений задержанным якобы не предоставили.

– Свидетелями действий силовиков стали ученики 72-й школы. Руководство образовательного учреждения за месяц до этого договорилось с руководителем приюта об экскурсии для детей. Родители учащихся за свой счет собрали деньги на корма для животных и автобус, чтобы добраться до места. Однако сотрудник прокуратуры потребовала забрать еду, которую они привезли для приюта, – рассказали в пресс-службе регионального штаба ОНФ в Тюменской области.

Руководитель штаба Роман Чуйко заявил, что общественники держат произошедшее на особом контроле и надеются, что прокуратура и управление МВД дадут объективную оценку действиям своих сотрудников.

Отметим, что в приюте «Лучший друг» содержатся более 100 животных. В свободное время волонтеры ухаживают за кошками и собаками, у которых нет хозяев. Добровольцы не только варят еду, убирают в вольерах, лечат и выгуливают собак, но и жертвуют собственные средства на работу приюта.

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