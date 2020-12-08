В тюменском селе инвалид без ног смог сам выбраться из горящего дома. Фото - ГУ МЧС России по Тюменской области.

В селе Евсино Голышмановского округа 62-летний пенсионер без ног, являющийся инвалидом первой группы, смог самостоятельно выбраться из горящего дома. Однако заметить вовремя возгорание ему помог пожарный извещатель, который начал гудеть в двенадцатом часу ночи.

– Проснулся от звука дымового пожарного извещателя. Сразу почувствовал сильный жар и запаха дыма. Из топки печи выбивалось пламя, горели вещи. Ползком добрался до двери, а на улице мне помог сосед. Самое главное, что остался в живых, – сообщил спасателям погорелец.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, огонь повредил дом на площади 56 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в течение получаса.

– Согласно статистике, при пожаре люди чаще всего погибают от отравления продуктами горения, не сумев вовремя отреагировать на начинающийся пожар. Помочь избежать трагедии могут установленные в доме пожарные извещатели. Они вовремя оповестят жителей об угрозе, — отметили дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому городскому округу.