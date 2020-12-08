В Тюмени за год отремонтировали почти полмиллиона квадратных метров дорог. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В Тюмени за год отремонтировали почти полмиллиона квадратных метров дорог или 47,8 километра. При их приемке ведется контроль за выполнением подрядчиком технологии работ.

Так, в этом году автомобильное движение открыто в микрорайоне Ново-Патрушево. До конца 2021 года будет пробита улица Монтажников от Федюнинского до границы города. Почти 13 км новых дорог устроено в микрорайонах Ямальский-2, Березняковский, Восточный-2 и Плеханово.

Кроме того, завершена реконструкция транспортной развязки на пересечении ж/д Москва – Владивосток с улицей Мельникайте. Совместно с управами административных округов проложено семь километров тротуаров. 14 км магистральных улиц в этом сезоне поменяли дорожную одежду, было заасфальтировано более 9 км щебеночных дорог.

– На всех этапах строительства и ремонта дорог, а также при их приемке ведется комплексный технический контроль за выполнением подрядчиком технологии работ. Для этого на постоянной основе задействована строительная лаборатория. Всего в текущем году специалистами технического надзора было выдано 124 предписания, – рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

По его словам, сейчас замечания устранены. Все запланированные в этом году работы выполнены в срок.