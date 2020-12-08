Силовики заинтересовались историей тоболячки-сироты, которой не дали квартиру. Фото - pixabay.com.

Силовики заинтересовались историей тоболячки-сироты, которой не дали положенную по закону квартиру. Информация о беременной девушке просочилась в СМИ.

– Прокурор Владислав Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору проверить информацию. Сегодня во второй половине дня девушка подойдет в межрайонную прокуратуру для выяснения всех обстоятельств. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В региональном Следственном комитете в свою очередь отметили, что в ходе доследственной проверки специалисты ведомства так же тщательно проверят доводы, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.