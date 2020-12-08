В Тюмени открыли календарь ожидания и подготовки к Новому Году. Фото - pixabay.com.

Новый год – пожалуй, самый волшебный праздник. Ведь как ни какой другой праздник он пропитан ожиданием чуда, детскими восторгами, затаенными заветными желаниями, он забирается под варежки пушистыми снежинками, хохоча спускается с ледяных горок и пахнет мандаринами и настоящей елкой.

Многие родители не только поддерживают в своих детях это ожидание чуда, но и сами с удовольствием окунаются в чудесную новогоднюю сказку. Мы предлагаем вам присоединиться к нашему волшебному календарю ожидания и подготовки к Новому году!

– Дети всегда с нетерпением ждут праздников, а Новый год – тем более! Ведь впереди – много сладостей, подарков и новогодние каникулы, которые можно провести всем вместе. В последние годы стали популярны различные адвент-календари. И наш марафон – это еще одна вариация на тему подготовки к Новому году, участвуя в нем вы с удовольствием проведете время вместе, всей семьей, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

Каждый день мы будем выкладывать задания для вас и ваших ребятишек, которые будут приближать праздник Нового года! Выполняйте задания каждый день вместе с нами, выкладывайте фотографии выполненных заданий в ТЕМЕ на форуме и создавайте себе и своим детям новогоднее праздничное настроение!

24 декабря будут выбраны 7 победителей. Это будут самые активные участники с максимальным количеством креативно выполненных заданий. Победители получат призы от федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области – сертификаты на 3 000 рублей в Hoff, чтобы дом к Новому году стал еще уютнее и наряднее!

Календарь ожидания Нового года будет активным до 31 декабря! Даже выбрав победителей, мы продолжим готовиться к самой волшебной ночи вместе!

Присоединяйтесь к нашему календарю ожидания и подготовки к Новому году! Первое задание для выполнения уже появилось!

Мы ждем вас в ТЕМЕ на форуме! Давайте создавать праздничное настроение сообща!