В доме на улице Широтной в Тюмени мужчина с ножом напал на пенсионерку

В доме по улице Широтной в Тюмени мужчина с ножом напал на пенсионерку. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции обратилась женщина и сообщила, что у нее похитили сотовый телефон. Оперативники разыскали ранее судимого безработного 43-летнего местного жителя, который напал на пенсионерку.

В день преступления пьяный злоумышленник проходил мимо одного из домов на улице Широтной и заметил незнакомую женщину. Он зашел вместе с ней в подъезд и обогнал пожилого человека на лестничной клетке. Убедившись, что в подъезде больше никого нет, подозреваемый вернулся к потерпевшей и, угрожая ножом, стал требовать деньги.

– Пенсионерка замешкалась, тогда фигурант выхватил из ее кармана сотовый телефон за тысячу рублей. После этого он убежал и направился в комиссионный магазин. Полицейские задержали подозреваемого в продуктовом магазине, где он намеревался потратить вырученные от продажи телефона деньги, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время гражданин задержан.