Жителей ММС призывают сделать игрушки для местной елки

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Дом культуры «Орфей объявил акцию «Сказочный городок – сказочная ёлка», организаторы принимают игрушки, сделанные своими руками, на ул. 70 лет Октября, 5в с 15 по 23 декабря (с 9:00 до 19:00).

К самодельным игрушкам есть требования: их размер должен быть не менее 25 см, изделия – иметь надежные крепления и выносить сибирские ветра и снегопады.

Новогодняя елка в микрорайоне Мелиораторов будет в «Сказочном городке» на ул. 70 лет Октября, 18. Таковы итоги голосования среди местных жителей. Ее установит управа Центрального округа. Программа «Новогодняя кутерьма» запланирована на 27 декабря, начало в 18:30.

В Центральном округе к Новому году устанавливают две главные елки – на площади 400-летия и Цветном бульваре. Кроме ММС хвойные красавицы установят на Заречном проезде, 2 и по ул. Газовиков в районе домов №№ 51-53, на Шаимском бульваре, в сквере Пограничников (мкр Казарово), в Сосновом сквере (мкр Верхний Бор), у ДК «Орфей» (ул. Семена Шахлина, 20, ж.р. Березняковский), сообщает «Вслух.ру». Всего новогоднюю Тюмень украсят 47 елок.