Тюменцам советуют в холода отказаться от курения и алкоголя

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При установившихся в регионе низких температурах воздуха нужно соблюдать правила профилактики обморожения. В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что в первую очередь стоит отказаться от курения и принятия спиртного на морозе. Опьянение вызывает повышенную теплоотдачу, что ошибочно воспринимается как тепло, растекающееся по всему организму, и человек вовремя не замечает первые симптомы обморожения. Курение также способствует обморожению из-за нарушения периферического кровообращения в конечностях под воздействием никотина, так руки и ноги становятся более чувствительными к холоду.

Обнаружить первые признаки обморожения и переохлаждения достаточно просто: кожа бледно-синюшная; температурная, тактильная и болевая чувствительность отсутствуют или резко снижены; при отогревании появляются сильные боли, покраснение и отек мягких тканей; при более глубоком повреждении через 12-24 ч. возможно появление пузырей с кровянистым содержимым. У детей это проявляется вялостью, безучастностью к окружающему, его кожные покровы бледные, холодные, пульс частый, артериальное давление снижено, температура тела ниже 36° С.

Первое, что надо сделать, когда заметили перечисленные признаки, - доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшие обувь, носки, перчатки. И срочно вызвать врача. При обморожении I степени охлаждённые участки можно согревать до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. Не нужно растирать снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки и возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции. Запрещено также втирание масел, жира, растирание спиртом тканей при глубоком обморожении.