Тюменские обрабатывающие производства показали значительный рост

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В Тюменской области индекс промышленного производства составил 124,1% в сравнении с прошлым годом, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменьстат. По данным издания, самые высокие показатели – от 129% до 131% – были зафиксированы в январе, феврале, апреле и сентябре. Самый низкий показатель – 106,1% – в октябре.

За десять месяцев 2020 года у обрабатывающих производств индекс возрос до 158,9%. Причем производство химических веществ и химических продуктов выросло в 2,7 раза. Самые высокие индексы в производстве кокса и нефтепродуктов (134,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (132,9%), резиновых и пластмассовых изделий (129,1%), одежды (126,5%). Рост зафиксирован в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых (139,1%).

Меньше всего положительная динамика наблюдается в производстве текстильных изделий (83,4%), полиграфической деятельности и копировании (74,8%), металлургическом производстве (35,3%).

Добавим, за десять месяцев 2020 года объем отгруженных товаров в обрабатывающем производстве составил 526 млрд 913 млн рублей. Здесь также лидирует производство химических веществ и химических продуктов: объем 217 млрд 254,7 млн рублей, что составляет 139,6% относительно прошлого года.