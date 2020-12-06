Тюменцев учат лечит ОРВИ с помощью точечного массажа

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Новые способы укрепления иммунитета в период распространения простудных заболеваний транслируют родителям своих подопечных сотрудники тюменского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник».

Инструктор по ЛФК центра «Родник» Марина Баах продолжила свой цикл занятий по программе «Семь секретов счастья» в официальной группе центра в социальной сети «ВКонтакте». В целях профилактики вирусных инфекций она рассказала и показала, как облегчить это состояние с помощью приятной и полезной процедуры – точечного массажа лица. Это способ воздействия на биологически активные точки, поясняет Баах.

– Воздействие на определенные точки вызывают раздражение нервных окончаний, мышц, сухожилий. Благодаря этому нормализуется кровообращение в массируемых зонах и органах, связанных с ними кровеносными и соединительно-тканными путями, увеличивается кровь и слизистые интерферонов, – рассказывает специалист.

Когда только проявляются первые симптомы заболевания – насморк, легкое першение в горле, чихание, а также для профилактики острых респираторных вирусных инфекций, следует делать такой точечный массаж, рекомендуют тюменцам. Перед массажем следует проконсультироваться с врачом рефлексотерапевтом.