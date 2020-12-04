Тюменских продавцов сигарет оштрафовали на 700 тысяч рублей. Фото - pixabay.com.

Тюменских продавцов сигарет оштрафовали на 700 тысяч рублей. Таков результат проведенных местным управлением Роспотребнадзора 93 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых специалисты обследовали 102 объекта. В 57 проверенных хозяйственных субъектах выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства РФ в сфере реализации табачной продукции.

– В связи с отсутствием специальных акцизных марок снято с реализации 2 198 пачек табачной продукции, в том числе 983 пачки курительной смеси для кальяна. Из общего объема изъятой продукции 361 пачка сигарет была не маркирована средствами идентификации в соответствии с соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В отношении виновных лиц составлено 67 административных протоколов, вынесены постановления о назначении штрафа на общую сумму более 700 тысяч рублей.