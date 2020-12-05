Тоболяки увидят сибирскую казну на музейной выставке. Фото - pixabay.com.

Тоболяки и гости города смогут увидеть в Рентерее кремля новый выставочный проект «Сибирская казна». Здесь разместят подлинные предметы из хранилищ местного музея-заповедника.

– Рентерея – одно из самых величественных зданий в ансамбле Кремля, построенное в первой половине XVIII века именитым зодчим Семеном Ремезовым. Более двух веков назад здесь хранили так называемый ясак, который собирали со всей территории Сибири перед отправкой в Москву. Внутри лежали не только меха и драгоценности, но и мамонтовые и моржовые кости, а ценившаяся в то время соль, – рассказали в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.

На выставке в мемориальном здании посетители увидят подлинные предметы из хранилищ музея. Гостей познакомят с важными вехами истории первой столицы Сибири в XVII – XIX веках, сообщает «Тюменская область сегодня».