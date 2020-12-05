Погода на 5 декабря в Тюмени: без изменений

В Тюмени ожидается солнечная и морозная погода. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 5 декабря, ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, все остальное время небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 15 – 16 градусов, днем – минус 11 – 13. Вечером столбики термометров покажут 14 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 метр в секунду.

5 декабря почитается память святого Прокопия. На этот день в народе существовало множество поговорок, и связаны они были со становлением санного пути: «Прокоп по снегу ступает - дорогу копает», «Пришёл Прокоп - разрыл сугроб», «Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает». В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - пернатые предчувствуют холодную зиму.