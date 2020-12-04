В тюменских больницах установят новые компьютерные томографы. Фото - pixabay.com.

В тюменских медицинских учреждениях установят новые компьютерные томографы. Один аппарат уже запущен накануне, 3 декабря, на базе поликлиники № 5. Первые пациенты прошли на нем диагностику.

Также, по словам директора департамента здравоохранения региона Натальи Логиновой, завершается монтаж компьютерного томографа в поликлинике № 2. А совсем скоро ожидается поставка третьего КТ, который займет свое место на базе поликлиники № 8.

– В регионе развернуто 17 инфекционных моногоспиталей на 3 683 койки, при этом 30 процентов фонда свободно, – дополнила Логинова, отметив, что в настоящее время 52 процента госпитализированных с коронавирусом пациентов – это люди возрастной группы старше 65 лет.