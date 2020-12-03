Новогодние мероприятия в тюменских школах остаются под вопросом. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В связи с эпидемиологической обстановкой на территории Тюменской области новогодние мероприятия в школах пока остаются под вопросом. Об этом сообщил директор департамента образования Вячеслав Воронцов.

Меж тем новогодние утренники в детских садах, по словам руководителя ведомства, пройдут обязательно, но без родителей. Это касается тех дошкольных учреждений, которые дети посещают без ограничений. Их поручили проверить на пожарную безопасность в первую очередь.

– В период новогодних и рождественских праздников подразделения пожарно-спасательного гарнизона будут функционировать в режиме повышенной готовности. Это позволит в течение часа-полутора ввести в расчет резервную технику и личный состав. Обязательно будут организованы дежурства ответственных лиц, – сообщил начальник 32-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС по Тюменской области Денис Журавлёв.

Заместитель главы Тюмени Пётр Вагин поручил особое внимание уделить Затюменскому экопарку, Гилёвской роще, Масловскому взвозу и Никольскому скверу. Эти пункты необходимо включить в маршруты патрулирования охраны порядка.