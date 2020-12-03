Белые медведи появились на Цветном бульваре в Тюмени

Белых медведей доставили в Тюмень. Фото - СУЭНКО.

На Цветной бульвар Тюмени вернулось семейство белых медведей. На этой неделе светодиодные конструкции засияют огнями.

– Второй год подряд в рамках арт-проекта «Про.свет» СУЭНКО дарит жителям Тюменской области новогоднее настроение. С 30 ноября #медведисуэнко обосновались у Тобольского кремля, а сегодня появились в Тюмени, – сообщили в компании.

Там напомнили, что, по легенде тюменки Надежды Куликовой, мама-медведица нраву была строгого, медвежат не баловала и очень любила их поучать: как вести себя в приличном обществе, как ладить с людьми и как бегать по снегу, не запрыгивая друг на друга. Звали ее Матильда Потаповна. Когда-то в детстве ее ставили в пример остальным медведям, и она до сих пор считает себя самой умной и воспитанной из них. Медвежат Матильды Потаповны зовут Умка, Топтыжка и Пломбир.