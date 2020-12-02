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Инклюзивность стала одним из приоритетов при реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ»

Вадим Бегун
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Инклюзивность стала одним из приоритетов при реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». Фото предоставлено "КП".

Инклюзивность стала одним из приоритетов при реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». Фото предоставлено "КП".

В ходе пленарного заседания проектно-аналитической сессии «Кадры для цифровой экономики» ректор АНО ВО «Университет Иннополис» Александр Тормасов рассказал об основных образовательных программах, способствующих реализации проекта «Кадры для цифровой экономики».

Среди основных инициатив – создание и развитие опорного образовательного центра (ООЦ) и единого методического центра (ЕМЦ), а также центра проектов и практик CDO (Chief Data Officer). В 2019 году были также разработаны требования к цифровой образовательной среде для граждан с ОВЗ и инвалидностью. В рамках развития направления CDO в 2020 году более 6 000 государственных служащих и сотрудников коммерческих структур прошли обучение по программе подготовки антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК».

Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК» реализуется Университетом 20.35 совместно с Университетом Иннополис в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». В рамках «КЛИК» проходят две программы – «КЛИК-Интенсив» (24 часа) и «КЛИК CDO» (108 часов). Акселерационно-образовательный формат «КЛИК-CDO» предусматривает обучение цифровым компетенциям, а также проработку собственных проектов. После конкурсного отбора проектов и решений в программе приняли участие более 600 команд из 64 регионов России.