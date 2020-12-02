Тюменцы, исправно оплачивающие комуслуги, могут выиграть самокат. Фото - «Росводоканал Тюмень».

В Тюмени проведут акцию «Новый год без долгов» среди жителей города. Чтобы выиграть ценный приз, нужно вовремя уплачивать текущие платежи и не иметь просроченной дебиторской задолженности за холодную воду и водоотведение на 16 декабря 2020 года.

– Своей предпраздничной акцией мы хотим поощрить добросовестных абонентов, которые в течение всего года своевременно рассчитывались за наши услуги. У тех, кто по каким-либо причинам не оплачивал услуги предприятия, но хочет избавиться от долга, тоже есть шанс получить приз, нужно лишь погасить задолженность за коммунальные ресурсы, – рассказала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.

В компании сообщили, что 20 победителей акции определит компьютерная программа методом случайной выборки. Розыгрыш призов, среди которых смартфон, электросамокат, телевизор, микроволновая печь и денежные сертификаты, пройдет в полдень 25 декабря в прямом эфире по этой ссылке.