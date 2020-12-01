Ишимец выплатит 300 тысяч рублей пенсионеру, который получил сотрясение мозга на парковке. Фото - pixabay.com.

С жителя Ишима взыщут 300 тысяч рублей в счет возмещения вреда пенсионеру, которого тот побил. Инцидент произошел утром 15 января 2020 года во дворе дома на улице Карла Маркса.

36-летний мужчина не мог выехать на Daewoo Centra на работу, так как стояла Chevrolet Niva 62-летнего жильца, в результате чего между автовладельцами произошел конфликт. Ишимец ударил пенсионера кулаком в лицо, тот упал и потерял сознание. На скорой его госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что пострадавшему диагностировали сотрясение головного мозга и переломы костей лицевого отдела.

– В мае 2020 года потерпевший обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. По делу была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что пожилому человеку был причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге с хулигана взыскали 250 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и 25 тысяч судебных издержек. Ответчику предстоит возместить и затраты на проведение экспертизы в размере 29 тысяч рублей.