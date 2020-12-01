Осуждена тюменка, придавившая насмерть младенца при кормлении грудью

Осуждена тюменка, придавившая насмерть младенца. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области осудили женщину, которая насмерть придавила младенца. Местной жительнице инкриминировали статью «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла в доме на переулке Второй Советский поселка Маслянский Сладковского района. Пьяная мать ребенка, родившегося 9 мая 2020 года, легла на диван, чтобы покормить его грудью. В какой-то момент она уснула вместе с ним прямо в процессе кормления. Женщина закрыла грудью дыхательные пути рта и носа малыша, который скончался на месте.

– Суд учел то, что преступление совершено по неосторожности в форме преступной небрежности, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание подсудимой, а также влияние наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. Тюменка признала свою вину полностью, в содеянном искренне раскаялась, ранее несудима. Кроме того, она является пенсионеркой по инвалидности с детства, – рассказали в пресс-службе Сладковского районного суда.

В итоге суд признал сельчанку виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.