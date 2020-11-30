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Общество

В Тюменской области подвели итоги всероссийской акции «Вода России»

В 104 субботниках поучаствовали более 1,6 тысячи человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В середине ноября в Тюменской области завершилась очистка берегов водоемов от мусора в рамках всероссийской акции «Вода России». Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и проходит ежегодно по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на всей территории России.

Увы, но коронавирус внес свои коррективы в план мероприятия в 2020 году. Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие население, правительство Тюменской области ввело на территории региона режим повышенной готовности. Несмотря на сложную ситуацию, активными участниками акции стали жители пяти муниципальных районов и администрации сельских поселений, а также сотрудники 25 предприятий. Все они в своей работе используют водоемы.

По итогам акции «Вода России» в Тюменской области в 2020 году провели 104 субботника. Благодаря им от мусора очистили берега водоемов общей протяженностью 92,6 километра. В мероприятиях поучаствовали более 1,6 тысячи человек. Собрано и вывезено 718 мешков мусора.

Экология