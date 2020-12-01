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Тобольский пенсионер помог мошенникам лишить его всех сбережений

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тобольский пенсионер помог мошенникам лишить его всех сбережений.

Тобольский пенсионер помог мошенникам лишить его всех сбережений.

Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением о мошенничестве в дежурную часть тобольской полиции обратился 66-летний пенсионер. Мужчина пояснил, что ему позвонили якобы из банка и предупредили, что мошенники проводят незаконные операции по его банковскому счету.

Для сбережения денег злоумышленник попросил сообщить пожилому человеку номер карты и коды, приходящие в СМС-сообщениях. Завладев конфиденциальной информацией, мошенник получил доступ к онлайн-банку заявителя и оформил на его имя кредит на сумму более 100 тысяч рублей. Кроме этого, на счету пенсионера находились собственные сбережения в размере 90 тысяч рублей.

– После этого неизвестный попросил тоболяка перевести все деньги на резервный счет, который якобы открыт на его имя и защищен от посягательств мошенников. После того как мужчина выполнил все указания, человек прервал телефонный разговор и перестал выходить на связь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают личность мошенника и рекомендуют гражданам быть более бдительными.

Криминал