В Тюменской области главу сельского поселения накажут за жесткие качели. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы сельского поселения. Женщину обвинили в халатности, из-за которой юный житель региона получил тяжелую травму.

Обвиняемая во время своего руководства не организовала надлежащий осмотр и испытание детской игровой площадки в одной из деревень Викуловского района. На площадке, в нарушение ГОСТа, установили жесткие элементы подвеса качелей, а на участке в зоне приземления не было ударопоглощающего покрытия.

– 4 июля утром 13-летний мальчик, качаясь, упал на землю и получил закрытый перелом шейки бедренной кости. Произошло это из-за поломки крепления качели, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты побывали на месте происшествия, произвели выемки, допросили свидетелей, провели судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и о последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.