«Братан, прорвемся!»: в Тюмени юноша вызвал скорую другу, который вывихнул челюсть в 4 утра

В Тюмени юноша вызвал скорую другу, который вывихнул челюсть. Фото - Ирина Бердюгина.

В Тюмени 17-летний юноша получил травму, поскользнувшись и упав подбородком на бордюр. Инцидент произошел в четыре утра во дворе одного из домов. Скорую ему вызвал находившийся рядом друг, после чего сообщил пострадавшему: «Братан, прорвемся!».

Прибывшая через 10 минут бригада медиков диагностировала у пациента вывих нижней челюсти. По словам фельдшера, подросток не мог сомкнуть губы и зубы, испытывал резкую боль при пальпации. Нижняя челюсть у него деформировалась, а на внутренней стороне щек появились кровоточащие раны.

Медики обработали рот перекисью водорода, обезболили и наложили иммобилизационную повязку. После оказанной помощи пациента доставили в областную клиническую больницу № 2.

Специалисты скорой помощи рассказали, что при вывихе челюсти, если изо рта течет кровь, то снаружи нужно приложить что-то холодное. На улице это может быть снег, завернутый в ткань или пакет.