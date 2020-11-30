Тюменцы привезли награды с Уральского форума «Мёд». Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Тюменцы привезли награды с уральского форума «Мёд». Из-за пандемии участие в мероприятие приняли всего 150 человек, однако онлайн к ним присоединились еще 350.

Как стало известно, сотрудница Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова победила в номинации «‎Медиаменеджмент». Она представила проект «Безопасный интернет», который направлен на защиту молодежи от деструктивных явлений. Жительница региона выиграла образовательный онлайн-курс по разработке SMM-стратегии.

– Медиаменеджер тюменского театрального центра «Космос» Лариса Рябкова победила в конкурсе стажировок. Тюменец Вахтанг Кусаев был признан самым активным участником форума, – также отметили в оперштабе.