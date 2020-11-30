В Голышмановском районе предприниматель открыл цех по переработке мяса

Житель Голышмановского района Денис Эйхман открыл собственный цех по переработке мяса. Свое дело он начинал, вступив в программу по выходу на самозанятость, а затем обратился в фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», где поддержали его идею и помогли с документами на оформление ИП.

Продукцию приверженец здорового питания производит без использования примесей, отдушек и консервантов, а к мясу добавляет только специи и соляную смесь.

– Когда начинал работать, дома собрал небольшую коптилку – начал коптить мясо и предлагать свои услуги по копчению населению. Ближе к весне понял, что люди скоро не будут обращаться за этой услугой, стал закупать мясо и коптить. Реализовывали через интернет, развозили по организациям. Продукция спросом пользовалась, и я принял решение открыть индивидуальное предприятие, расширить ассортимент, – рассказывает Денис Эйхман.

Основные поставщики мяса для цеха – Челябинск, Екатеринбург и Омск. Дело в том, что так просто мясо с подворья не купить, на него должны быть предоставлены все сопроводительные документы. Денис закупает в основном вырезку, мякоть, окорок и лопатку, чтобы не реализовывать отходы и не тратить время на переработку и подготовку сырья.

В день мясоперерабатывающий цех производит около 150 кг колбасы, выполненной по ГОСТу. А именно: «Краковская», «Столичная», сервелат «Московский», «Никольская», ветчина и многое другое.

– У меня тяга к производству продуктов питания присутствовала всю жизнь. Я тщательно изучал рецепты, технологии, но, как показала практика, производить продукцию своими руками очень сложно, – отметил Денис.

Совсем скоро предприниматель планирует заняться производством сосисок и вареной колбасы, для этого закуплено всё необходимое оборудование. Кроме того, в будущем к цеху поставят пристрой и займутся копчением рыбы, тем более что всё необходимое оборудование уже есть.