Тюменцы посещают библиотеки онлайн

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В период действия ограничительных мер библиотекари Тюменского района продолжали прививать читателям любовь к книге и чтению в режиме онлайн

Так, на сайте и в группах ЦБС в социальных сетях прошли виртуальные выставки, видеообзоры, челленджи и прямые трансляции.

По информации пресс-службы главы Тюменского района, каждая такая трансляция объединяла до четырех тысяч жителей района. А общее количество посещений страниц ЦБС в социальных сетях с начала пандемии уже составило 260 тысяч. К мероприятиям библиотек жители района подключались целыми семьями.

Богатым этот год стал на достижения и награды библиотек района и принес уже более тридцати дипломов за победу во всероссийских и международных конкурсах. Дистанция, уверены жители Тюменского района, никому не помешает любить чтение и погружаться в бескрайний мир книги.