Тюмень вошла в тройку городов России, где можно быстрее всего дозвониться до врача

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Второе место заняла Тюмень по скорости дозвона в поликлинику. Эксперимент проводили корреспонденты «Российской газеты».

Журналисты звонили в поликлиники восьми регионов страны и засекали время ожидания ответа на звонок. В Омске трубку снимают уже на третьей секунде. В Уфе дозвон шел 10 секунд.

Кстати, в тюменской поликлинике установлена мини-АТС. Она еще до соединения с регистратурой автоматически информирует пациента, что по этому номеру он не сможет узнать результаты теста на коронавирус, и поясняют, где его получить. После включается внутренняя система перевода звонков на нужного специалиста.

В эксперименте также принимали участие поликлиники Новосибирска, Екатеринбурга, Астрахани, Петрозаводска и Махачкалы.

Напомним, для централизации звонков в кол-центрах страны вводится единый номер 122.