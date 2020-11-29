В тюменских Березняках строится армянская церковь

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Первую армянскую апостольскую церковь имени Святого Месропа Маштоца строят в п. Березняки, на пересечение улиц Омутинской и Заводоуковской, сообщает «Тюменская область сегодня».

По данным Союза армян Тюменской области, на территории региона живут около 25 тысяч армян. Строительство церкви – давняя мечта многих из них, которую помогает воплотить президент союза Абрам Овеян Абрам.

Наряду с камнями из Армении для строительства, был привезен также поклонный крест – хачкар, который является подарком от братьев Оганнеса и Гегама Овеянов. На территории церковного комплекса ведется также строительство дома священника. Сейчас возводятся купола церкви. Окончание строительства храма намечено на осень 2021 года.