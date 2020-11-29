Тюменские подростки сыграют в новом спектакле

Фото из группы Космос / Молодежный театральный центр во ВКонтакте

Тюменские подростки станут актерами в спектакле по повести Ульфа Старка «Пусть танцуют белые медведи» питерского режиссера Ивана Куркина. По ее сюжету главный герой переживает расставание родителей и переезд в новую семью. Процесс постановки проходит в формате лаборатории, то есть спектакль станет результатом сотворчества подростков и режиссера. Премьера состоится в начале декабря.

Режиссер отметил, что события, описанные в повести, остаются на уровне одинокого переживания и было бы хорошо вынести эти переживания в спектакль.

– Мы выстраиваем отношения с родителями, будь нам пятнадцать или сорок. Они всегда занимают наше время, ресурс, поразмыслить об отношениях с родителями будет полезно всем, кто придет на спектакль, – отметил Иван Куркин.

Добавим, что новый спектакль – не первый подростковый проект «Космоса». Ежегодно центр создает подобные интенсивы, курсы и лаборатории. Так, в прошлом году прошли театральная лаборатория «Здесь Я», серия интенсивов «Театр без границ» и другие, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».