Дед из Тобольска не отдал мошенникам 300 тысяч рублей

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Обмануть пенсионера на этот раз у мошенников не получилось. Мужчина 84 лет из Тобольска оказался бдительным.

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, ночью пенсионеру поступил тревожный звонок якобы от сына, который сообщил, что задержан сотрудниками полиции за преступление, но его могут отпустить, если заплатить 300 тысяч рублей. Тоболяк прервал телефонный разговор и перезвонил на короткий номер 02, где ему пояснили, что это позвонил мошенник и деньги ни в коем случае отправлять не нужно.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».