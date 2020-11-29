Эксперт не советует тюменцам покупать незамерзайку дешевле 200 рублей

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Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой некачественной незамерзающей жидкости. Что делать в этом случае, если такая омывайка застыла в бачке, рассказал руководитель автомастерской Михаил Пенегов.

– Ни в кое случае не стоит лить на бачок кипяток, это чревато появлением трещин от перепада температур, и можно залить блок предохранителей, – предупреждает он. – Лучше всего оставить авто в теплом помещении на сутки. Затем оттаявшую жидкость нужно полностью слить и выбрызгать, а залить качественную незамерзайку.

Если на это времени нет, то можно аккуратно снять бачок, занести домой и разморозить под теплой водой, слить жидкость, продуть все шланги и форсунки. Опытный автолюбитель рекомендует заливать в бачок спирт или теплую водку. Так омывайка должна начать оттаивать. Можно попробовать также добавить в бачок наиболее морозостойкий неразбавленный концентрат незамерзающей жидкости. Главное – после разморозки слить некачественную жидкость и залить новую, подходящую по характеристикам. Обязательно нужно прокачать систему, чтобы выгнать остатки старой жидкости.

Михаил Пенегов уточнил, что хорошая незамерзайка не может стоить дешевле 200 руб. за 3 литра. Этикетка на таре должна быть ровной, и на ней должен быть четко прописан производитель, его адрес, срок годности товара. Отсутствие резкого запаха для многих является определяющим фактором при покупке, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».