Тюменцы в соцсетях запустили флешмоб #якакмама

Лилия Редько с дочерью. МАОУ "Демьянская СОШ"

В последнее воскресенье ноября в России празднуется День матери. В Тюменской области в честь этого праздника проводятся различные мероприятия. Так как пандемия внесла свои коррективы в проведение праздника, то почти все поздравления звучат в онлайн-режиме.

Дети снимают видео, где в стихах поздравляют самих дорогих им людей. А в Увате демьянская школа запустила флешмоб #якакмама, где молодые родительницы делятся фото с детьми. Некоторое кадры выставлены для сравнения: мама и дочка в одном возрасте.

Напомним, акция «Я как мама» проходит в период с 23 по 29 ноября в соцсети «ВКонтакте». Участникам необходимо создать фотоколлаж, в котором отображается схожесть со своей мамой. Это могут быть внешность, одинаковая одежда, поза на фото, почерк и другое.