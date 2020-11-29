В Тюмени стартовала акция «Новый год для всех!»

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Главный волшебник Нового года приходит с подарками не только к детишкам, но и к пожилым людям. Бабушки дедушки написали письма Деду Морозу и оставили их на елке. Совершить чудо может любой тюменец.

Узнать, о чем мечтают бабушки и дедушки, можно на официальном сайте проекта www.togc.ru, а также на специальных арт-площадках в торговых заведениях и бизнес-центрах областной столицы: в преддверии Нового года на искусственных елках разместят игрушки с пожеланиями одиноких пенсионеров, сообщает «Тюменская линия».

Горожане могут приобрести подарок, оставить в специальной корзине домашние тапочки, теплый плед, свитер, шаль, термос, набор к праздничному столу или один из главных символов Нового года – настоящую елочку. Акцию проводят областной геронтологический центр и благотворительный фонд «Старшее поколение» уже десятый год подряд, напомнили в департаменте социального развития Тюменской области.

Пенсионеры могут рассказать о своих пожеланиях по телефону (3452) 51-77-05 (областной геронтологический центр) либо написать сообщение на официальную почту проекта: progc72@mail.ru.