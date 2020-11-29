Тюменцам предлагают покормить подопечных центра «Милосердие»

Фото из группы Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень во ВКонтакте

Центр помощи бездомным «Милосердие» просит тюменцев помочь средствами на дополнительное питание для бездомных. По словам руководителя центра Андрея Якунина, большинство попадающих сюда людей имеют слабое здоровье, потому для них разработали новое меню, но на него не хватает средств.

Сейчас в центре проживают 140 человек, большинство из которых инвалиды и люди с ослабленным здоровьем. Организация получает субсидию из бюджета Тюменской области на содержание 96 бездомных. Но этих средств не хватает, ведь уже несколько месяцев в центре обитают почти 140 нуждающихся. Получается, более 40 человек содержатся за счёт дополнительных средств. Для организации полноценного питания «Милосердию» нужны около 150 тысяч в месяц. С ноября начнет накапливаться долг.

Оказать финансовую помощь можно через сайт организации или отправить СМС на номер 3434 со словом ДОМ72 и через пробел указать сумму пожертвования цифрами.