В ялуторовской больнице для сердечников установили велоэргометр

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Больные с хроническими формами ишемической болезни сердца проходят реабилитацию на специальном тренажере. Велоэргометр появился в кардиологическом отделении областной больницы № 23 в Ялуторовске.

По словам заведующей отделением Ольги Чалковой, аппарат был куплен за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Здравоохранение» по направлению «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Тренажер дозирует физическую нагрузку, это позволяет сделать тренировки безопасными для выздоравливающих пациентов. При этом следует знать, что подобные занятия показаны не всем пациентам.

Велоэргометр оснащен встроенным датчиком измерения пульса и имеет предустановленные программы тренировок. Доктор определяет режим тренировок, и пациент занимается под надзором медперсонала, восстанавливая функциональные возможности сердечно-сосудистой системы. Время занятия и нагрузка могут постепенно меняться, по решению лечащего врача, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области