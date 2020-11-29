В Тобольскую больницу поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики

Полный комплекс ультразвуковых обследований стали проводить на базе центра амбулаторной онкологической помощи Областной больницы №3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сюда поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики, которым можно исследовать органы и системы пациентов с подозрением на онкологию.

Ультразвуковое обследование используют для исследования брюшной полости, органов малого таза, сосудов пациентов, которые готовятся к операции. Благодаря высокому качеству изображения, аппарат УЗИ выявляет даже новообразование малых размеров, проводит пункционную биопсию, чтобы получить материал для цитологического исследования.

Все пациенты, которые направляются в центр амбулаторной онкологической помощи, обязательно проходят ультразвуковое исследование, в т.ч. и биопсию. Его берут с поверхностно расположенных органов (лимфоузлы, молочные железы, щитовидка). Под визуальным контролем и с помощью нового аппарата УЗИ забор материала выполняется с точно намеченной области, а вероятность травмирования иглой крупных сосудов сводится к нулю.

С начала работы центра амбулаторной онкологической помощи врачи-онкологи провели 264 курса химиотерапии, а непосредственная близость к диагностической базе Областной больницы №3 позволяет в кратчайшие сроки провести пациенту необходимые виды обследований. Сейчас специализированную помощь в центре получают онкобольные Тобольска, Тобольского, Вагайского и Уватского районов. Кроме курсов химиотерапии специалисты ЦАОПа ведут динамическое наблюдение пролеченных больных.