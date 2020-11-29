В Тюменской области открылась интерактивная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

В историческом парке «Россия – Моя история» открылась интерактивная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата», в рамках всероссийского проекта «Поискового движения России». Все желающие смогут посетить экспозицию абсолютно бесплатно и без возрастных ограничений до 25 декабря 2020.

Открытие выставки состоялось 25 ноября. В нём участвовали специалисты Тюменского областного поискового центра, бойцы поисковых отрядов «Савояр», сводного студенческого отряда «Тюменский десант» и представители СМИ. Для гостей организовали экскурсию по интерактивной выставке, рассказали им историю возникновения экспозиции. Идею проекта поддержал Музей Победы в 2017 году, а годом позже между Музеем Победы и «Поисковым движением России» подписано соглашение о сотрудничестве.

Музей передал поисковикам для исследовательской работы 302 портрета участников Великой Отечественной войны и 84 портрета, которые хранятся в архивах филиалов и партнеров. Выставка стала итогом двухлетней работы добровольцев «Поискового движения России» по установлению судеб солдат Красной армии, изображенных на фронтовой графике.

Кроме того, в историческом парке рассказали об историях судеб солдат, которые изображены на графических портретах. Их написали фронтовые художники в годы Великой Отечественной войны. Сегодня на выставке представлены 55 портретов из разных музеев страны с описанием судеб героев.